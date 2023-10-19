Райффайзенбанк прекратит прием рублей на валютные счета через кассы банка

Пресс-служба Райффайзенбанка сообщила, что с 23 октября прием в кассах рублей для внесения на валютный счет прекратится. Это обусловлено тем, что сервис не пользуется популярностью у граждан.

«С 23 октября 2023 года станет недоступно внесение рублей на валютные счета в кассах банка с одновременной конвертацией. Мы приняли такое решение, так как сервис был не популярен у наших клиентов», - указал банк.

При этом у клиентов останется возможность вносить рубли в кассах и банкоматах на рублевые счета. Как уточняется, они могут конвертировать рубли в иностранную валюту в онлайн-банке или мобильном приложении «Райффайзен Онлайн» в любой удобный момент.

Раффайзенбанк является дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International AG и работает в России с 1996 года. Сейчас Raiffeisen Bank International рассматривает различные варианты будущего российского подразделения, в том числе и полный выход из его капитала.