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«Газпром» и CNPC подписали дополнительное соглашение по поставкам газа в Китай

В «Газпроме» сообщили о подписании с CNPC дополнительного соглашения по «восточному» маршруту на дополнительный объём поставок газа в Китай до конца 2023 года.

«Газпром» и CNPC подписали дополнительное соглашение по поставкам газа в Китай
© РИА Новости

«Газпром» и CNPC подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту на дополнительный объём поставок российского газа в Китай до конца 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Александр Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили вопрос поставок энергоресурсов в Китай.