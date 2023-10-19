«Газпром» и CNPC подписали дополнительное соглашение по поставкам газа в Китай
В «Газпроме» сообщили о подписании с CNPC дополнительного соглашения по «восточному» маршруту на дополнительный объём поставок газа в Китай до конца 2023 года.
«Газпром» и CNPC подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту на дополнительный объём поставок российского газа в Китай до конца 2023 года», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер России Александр Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили вопрос поставок энергоресурсов в Китай.