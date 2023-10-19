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Nokia хочет уволить 14 тысяч сотрудников для сокращения издержек

Финская компания Nokia заявила, что намерена сократить 14 тысяч работников после падения прибыли на 69%, до 133 млн евро, в третьем квартале.

Nokia объявила о сокращении 14 тысяч сотрудников после падения прибыли
© globallookpress.com

Производитель телекоммуникационного оборудования планирует сократить до 15% рабочих мест в целях снижения затрат и повышения конкурентоспособности компании в условиях «неопределенности рынка».

Nokia указывает, что программа будет реализована в короткие сроки и позволит сэкономить не менее 400 млн евро уже в 2024 году.

При этом конечный масштаб сокращений будет зависеть от динамики спроса рынка и показателей инфляции. После публикации заявления акции Nokia упали на 2%.