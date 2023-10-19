Сбер представил китайским партнерам систему сертификации низкоуглеродной энергии
Вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов в ходе пятого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Пекине представил китайским партнерам разработанную Сбером систему сертификации низкоуглеродной энергии, передает «Рамблер».
Он отметил, что ключевой целью при разработке и запуске данного продукта было создание удобного и эффективного инструмента, который обеспечит максимальное доверие клиентов, аудиторов и верификаторов к процедурам квалификации объектов зеленой генерации и эмиссии сертификатов. Сусов указал на важность в обеспечении международного признания эмитируемых в системе сертификатов. Это необходимо для того, чтобы клиенты-экспортеры могли использовать их при расчете углеродного следа своей продукции, заявил представитель кредитной организации.
«Это позволит контрагентам из других стран, в том числе из Китая, приобретать российские товары и ресурсы с пониженным углеродным следом, что будет стимулировать переход к низкоуглеродным источникам энергии», - отметил Сусов.
Правила функционирования системы разработаны в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и устанавливают требования к регистрации комплексов низкоуглеродной генерации, а также сертификации атрибутов поставляемой в сеть электроэнергии.
Первую российскую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии Сбер зарегистрировал в Росстандарте в сентябре.