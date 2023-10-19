Сбер представил китайским партнерам систему сертификации низкоуглеродной энергии

Он отметил, что ключевой целью при разработке и запуске данного продукта было создание удобного и эффективного инструмента, который обеспечит максимальное доверие клиентов, аудиторов и верификаторов к процедурам квалификации объектов зеленой генерации и эмиссии сертификатов. Сусов указал на важность в обеспечении международного признания эмитируемых в системе сертификатов. Это необходимо для того, чтобы клиенты-экспортеры могли использовать их при расчете углеродного следа своей продукции, заявил представитель кредитной организации.