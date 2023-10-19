В Wildberries сообщили об активизации мошенников

Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов. Об этом «РИА Новости» сообщили в маркетплейсе.

В Wildberries отметили, что специалисты по информационной безопасности «оперативно нейтрализуют действия злоумышленников». Также с целью защиты личных кабинетов продавцов было принято решение о запуске двухфакторной аутентификации и отправке им уведомлений о входе. Кроме того прорабатывается возможность администрирования действий сотрудников владельцами личных кабинетов.