Сеть "Чижик" начала работу в Сибири

Сеть "Чижик" (входит в X5 Group) начала работу в Сибири, открыв магазины в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, говорится в сообщении X5.

"X5 Group объявляет об открытии магазинов сети "жестких дискаунтеров" "Чижик" в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Сеть открыла 11 магазинов в семи городах, до конца октября количество "Чижиков" в этих регионах достигнет 45. До конца года сеть планирует запустить до 90 магазинов в Сибири", - сообщает ретейлер.

Снабжение магазинов будет осуществляться как федеральными, так и местными поставщиками с распределительного центра "Чижика", который находится в Новосибирске.

Мультитемпературный склад площадью 10,7 тыс. кв. м начал свою работу на этой неделе, объект рассчитан на непрерывное обеспечение более 200 магазинов сети.

Первые магазины "Чижик" открылись в октябре 2020 года. Бизнес-модель сети построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента, а также постоянном сокращении затрат.