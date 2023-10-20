Сеть "Чижик" начала работу в Сибири
Сеть "Чижик" (входит в X5 Group) начала работу в Сибири, открыв магазины в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, говорится в сообщении X5.
"X5 Group объявляет об открытии магазинов сети "жестких дискаунтеров" "Чижик" в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Сеть открыла 11 магазинов в семи городах, до конца октября количество "Чижиков" в этих регионах достигнет 45. До конца года сеть планирует запустить до 90 магазинов в Сибири", - сообщает ретейлер.
Снабжение магазинов будет осуществляться как федеральными, так и местными поставщиками с распределительного центра "Чижика", который находится в Новосибирске.
Мультитемпературный склад площадью 10,7 тыс. кв. м начал свою работу на этой неделе, объект рассчитан на непрерывное обеспечение более 200 магазинов сети.
Первые магазины "Чижик" открылись в октябре 2020 года. Бизнес-модель сети построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента, а также постоянном сокращении затрат.
X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 сентября 2023 года находились 23,466 тыс. магазинов, в том числе 20,761 тыс. магазинов "Пятерочка", 955 супермаркетов "Перекресток" и 1,071 тыс. дискаунтеров "Чижик".