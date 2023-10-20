Управляющая сетью Maag компания хочет локализовать производство в РФ

Управляющая магазинами Maag, Dub, Ecru, Vilet компания «Новая мода» ведет переговоры о локализации производства коллекций в России. Об этом РИА Новости рассказал статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

После начала Россией специальной военной операции многие западные компании решили покинуть российский рынок. В частности, из Россия ушла группа Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и Stradivarius. Российский бизнес компании был продан АО «Новая мода». В итоге магазины под брендом Maag заменили Zara, Dub — Pull & Bear, Ecru — Bershka, Vilet — Stradivaruis.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что «Новая мода» «буквально за несколько недель» открыла на месте ушедших брендов новые торговые сети, что подняло трафик в ТЦ.

«Насколько я знаю, сейчас «Новая мода» поступательно развивается дальше и ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций», — отметил Евтухов.