ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 400 тысяч рублей за неисполнение предписания

Отмечается, что причиной штрафа стало то, что условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту в рекламе указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.

Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом прописывалась привлекательная информация о процентной ставке по кредиту от 4%, при этом данные о других условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции — сумма, срок, условие о заключении договора страхования и т. п., — размещались на короткое время в сноске, написанной трудным для восприятия шрифтом.