"Почта банк" заявил о выполнении предписания ФАС о ненадлежащей рекламе

"Почта банк" выполнил предписание ФАС в установленные сроки и в полном объеме: реклама была убрана и заменена другой, не содержащей финансовых условий. В настоящее время банк не использует данный формат рекламы", - отметили в кредитной организации.

Ранее ФАС сообщила, что оштрафовала АО"Почта банк" на 400 тыс. рублей за неисполнение предписания службы в связи с распространением ненадлежащей рекламы финансовой услуги. В ФАС напомнили, что ранее на рекламу "Почта банка"пожаловался гражданин. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.