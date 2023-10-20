Роспотребнадзор начнет контролировать наличие маркировки на товарах маркетплейсов

Правительство РФ уточнило полномочия Роспотребнадзора по контролю за обязательной маркировкой товаров, наделив ведомство правом отслеживать ее наличие на продукции, которая реализуется на маркетплейсах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Соответствующее постановление подписано 18 октября 2023 года и вносит изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей в части осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров и передаче информации о них в государственную информационную систему мониторинга "Честный знак", – говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений ведомство будет привлекать причастных лиц к ответственности по нормам российского законодательства.

Подобная мера, как заявляют в Роспотребнадзоре, позволит более действенно вести контроль за потребительской продукцией в обороте, а также повысить уровень правовой защищенности покупателей.