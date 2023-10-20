Victoria's Secret откажется от  бодипозитива из-за падения продаж

Отмечается, что использование бодипозитивного образа привело к значительному ухудшению продаж бренда. Теперь руководство Victoria's Secret собирается вернуться к более привычным образам сексуальной привлекательности. Для этих целей в компании уже разработали план по увеличению прибыли, который включает в себя возвращение к продаже сексуальных купальников, а также расширение коллекций корсетов и платьев-комбинаций.