$95.91-1.40101.43-1.20

Victoria's Secret откажется от  бодипозитива из-за падения продаж

Популярный производитель женского нижнего белья Victoria's Secret собирается отказаться от феминистического образа из-за падения продаж. Об этом сообщает The Independent.

Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за падения продаж
© ТАСС

Отмечается, что использование бодипозитивного образа привело к значительному ухудшению продаж бренда. Теперь руководство Victoria's Secret собирается вернуться к более привычным образам сексуальной привлекательности. Для этих целей в компании уже разработали план по увеличению прибыли, который включает в себя возвращение к продаже сексуальных купальников, а также расширение коллекций корсетов и платьев-комбинаций.

«Сексуальность может подчеркнуть разнообразный опыт наших клиентов, и это то, на чем мы сосредоточены», — прокомментировал ситуацию президент бренда молодежного предприятия компании Victoria's Secret & Pink Грег Юнис.

Использование более феминистических образов в рекламе и публичных заявлениях Victoria's Secret появилось в 2018 году. С тех пор прибыль компании ежегодно падала.

Напомним, что в марте 2022 года Victoria's Secret объявила о приостановке работы в России.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости