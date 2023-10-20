Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за падения продаж
Популярный производитель женского нижнего белья Victoria's Secret собирается отказаться от феминистического образа из-за падения продаж. Об этом сообщает The Independent.
Отмечается, что использование бодипозитивного образа привело к значительному ухудшению продаж бренда. Теперь руководство Victoria's Secret собирается вернуться к более привычным образам сексуальной привлекательности. Для этих целей в компании уже разработали план по увеличению прибыли, который включает в себя возвращение к продаже сексуальных купальников, а также расширение коллекций корсетов и платьев-комбинаций.
«Сексуальность может подчеркнуть разнообразный опыт наших клиентов, и это то, на чем мы сосредоточены», — прокомментировал ситуацию президент бренда молодежного предприятия компании Victoria's Secret & Pink Грег Юнис.
Использование более феминистических образов в рекламе и публичных заявлениях Victoria's Secret появилось в 2018 году. С тех пор прибыль компании ежегодно падала.
Напомним, что в марте 2022 года Victoria's Secret объявила о приостановке работы в России.