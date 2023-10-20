Cреди филиалов McDonald's на Ближнем Востоке произошел раскол

Популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулась с серьёзными проблемами из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что среди филиалов McDonald's на Ближнем Востоке произошёл своеобразный раскол — израильское отделение объявило, что местные рестораны готовы обеспечить бесплатной едой солдат армии Израиля. В ответ на это заявление несколько филиалов в других мусульманских странах выразили поддержку Палестине — источник сообщает, что часть таких ресторанов собирается направить 3 миллиона долларов на поддержку палестинцев в секторе Газа.

В Al Jazeera добавили, что в данный момент McDonald's «находится в состоянии войны сама с собой». Кроме того, из-за подобных заявлений на сеть ресторанов обрушилась волна критики со стороны общественности. Из-за большого количества негативных сообщений, израильскому отделению McDonald's даже пришлось закрыть свои аккаунты в социальных сетях.