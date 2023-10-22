От завода «Лукойл» в Болгарии потребовали отказаться от российской нефти

Правительство Болгарии вновь потребовало от компании «Лукойл» перестать использовать нефть из РФ для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл нефтохим Бургас». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал BTV.

Политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) официально потребовала отменить ранее принятое парламентом исключение на использование нефти из РФ для создания топлива до октября 2024 года. В заявлении было сказано, что выгоду от этого разрешения получает исключительно компания «Лукойл», но не потребители.

Телеканал BTV отмечает, что разрешение «Лукойлу» использовать российскую нефть изначально было принято парламентом на фоне угрозы премьер-министра Николая Денкова и его правительства подать в отставку, если депутаты заставят компанию в кратчайшие сроки найти другое сырье для производства топлива.

Инициативу ГЕРБ официально поддержано Движением за права и свободы. По предварительным оценкам, ее могут рассмотреть уже в ноябре.