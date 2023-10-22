В ЕС задумались о рисках продления потолка цен на газ
Дипломаты стран Евросоюза обсуждают представленный Еврокомиссией доклад о последствиях введения потолка цен на газ. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Отмечается, что в феврале 2023 года потолок цен был установлен на уровне €180 за МВт ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).
По данным ЕК, введенные санкции не повлияли на газовый рынок, цены на ресурс не поднялись. На фоне этого представители комиссии призвали продлить действие ограничений, выделить деньги на строительство ветряных и солнечных электростанций.
Вместе с тем, пояснил автор статьи, дипломаты сомневаются в необходимости продления этой меры. Он добавил, что представители стран ЕС вынуждены учитывать такие факторы, как «саботаж» на Balticconnector и эскалация конфликта на Ближнего Востоке.
Напомним, что в 2022 году страны ЕС постоянно обсуждали пути и способы обретения полной или максимальной энергонезависимости от России, вводили санкции против российского энергетического сектора. В 2023 году эта политика продолжилась.
Вместе с тем, аналитики сообщают, что европейские государства по-прежнему закупают российские нефть, газ и другие ресурсы, но уже через посредников в лице Китая, Индии, арабских стран и по значительно возросшим ценам.