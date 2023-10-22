Бывший российский Xerox сменил название

Российская компания "Ксерокс СНГ" - бывшее подразделение глобального Xerox - сменило название на "Техноэволаб" после продажи своему руководству.

Изменения пока зафиксированы исключительно в карточке компании в Едином госреестре юридических лиц, а на сайте "Ксерокса" пока нет изменений. Смена наименования была анонсирована в рамках продажи "Ксерокс СНГ" российскому руководству.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка с глобальным Xerox прошла 10 октября. Созданное в 2002 году ООО "Ксерокс СНГ" с этой даты полностью принадлежит ООО "Кселаб". Ранее оно принадлежало Xerox Limited.