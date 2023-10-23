«Известия»: в 2024 году россияне смогут открыть бизнес-онлайн «в один клик»

«В 2024 году будет запущен сервис по открытию бизнеса онлайн. Там будут доступны электронная регистрация, открытие счета и получение электронной подписи в рамках одной услуги. Ранее Минфин предлагал провести такой эксперимент для компаний и индивидуальных предпринимателей, но на данный момент проект постановления не принят», — отметил Дмитирий Григоренко в интервью «Известиям».