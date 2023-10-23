Бывшее подразделение американской Xerox в России сменило название

Бывшее подразделение американской корпорации Xerox — ООО «Ксерокс (СНГ)» — 20 октября изменило название на «Техноэволаб», следует из данных ЕГРЮЛ. До этого компания закрыла сделку по продаже «Ксерокс (СНГ)» местным топ-менеджерам.

На сайте экс-«Ксерокса» в России указанные в реестре изменения пока не отражены. На главной странице ресурса анонсирована смена названия в рамках продажи подразделения российскому руководству.

По данным ЕГРЮЛ, 10 октября глобальный Xerox передал 100% созданного в 2002 году ООО «Ксерокс (СНГ)» компании ООО «Кселаб» (зарегистрировано 20 декабря 2022 года), которое принадлежит Антону Бородихину (90%) и Светлане Бородихиной (10%).

Ранее Бородихин занимал должность президента «Ксерокс СНГ». Он заверял, что после продажи российского подразделения компания продолжит осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов и запускать в России новые проекты, а сотрудники сохранят свои рабочие места.

Поставки своей продукции в Россию Xerox приостановила в марте 2023 года. Представители компании отметили, что решение связано с санкционными ограничениями со стороны правительства США.