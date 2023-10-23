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Бывшее подразделение американской Xerox в России сменило название

Бывшее подразделение американской корпорации Xerox &mdash; ООО &laquo;Ксерокс (СНГ)&raquo; &mdash; 20 октября изменило название на &laquo;Техноэволаб&raquo;, следует из данных ЕГРЮЛ. До этого компания закрыла сделку по продаже &laquo;Ксерокс (СНГ)&raquo; местным топ-менеджерам.

Бывшее подразделение американской Xerox в России сменило название
© Sostav.ru

На сайте экс-&laquo;Ксерокса&raquo; в России указанные в реестре изменения пока не отражены. На главной странице ресурса анонсирована смена названия в рамках продажи подразделения российскому руководству.

По данным ЕГРЮЛ, 10 октября глобальный Xerox передал 100% созданного в 2002 году ООО &laquo;Ксерокс (СНГ)&raquo; компании ООО &laquo;Кселаб&raquo; (зарегистрировано 20 декабря 2022 года), которое принадлежит Антону Бородихину (90%) и Светлане Бородихиной (10%).

Ранее Бородихин занимал должность президента &laquo;Ксерокс СНГ&raquo;. Он заверял, что после продажи российского подразделения компания продолжит осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов и запускать в России новые проекты, а сотрудники сохранят свои рабочие места.

Поставки своей продукции в Россию Xerox приостановила в марте 2023 года. Представители компании отметили, что решение связано с санкционными ограничениями со стороны правительства США.

Компания Xerox была основана в 1906 году как производитель фотобумаги. В 1947 году руководство компании приобрело патент на технологию ксерокопирования, изобретённую Честером Карлсоном.