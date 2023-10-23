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Выручка "Русагро" за девять месяцев снизилась на 1%

Общая выручка "Русагро" за девять месяцев 2023 года снизилась на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 187,8 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка "Русагро" за девять месяцев снизилась на 1%
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Общая выручка "Русагро"в III квартале 2023 года выросла на 35% и составила 78,2 млрд рублей.