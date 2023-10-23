ЕБРР вышел из капитала Мосбиржи с рекордным дисконтом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свой пакет акций Московской биржи российской компании Softline, сообщает Forbes.

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По данным издания, сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями при условии предоставления ЕБРР 60% дисконта от рыночной стоимости пакета и уплаты налога на выход в размере 20% от суммы сделки.

По данным Forbes, ЕБРР владел 5,3% акций Мосбиржи, рыночная стоимость которых составляла 22,76 млрд рублей. С учетом дисконта цена пакета для Softline составила 9,1 млрд рублей, а налог на выход — 1,82 млрд рублей. Таким образом, ЕБРР мог получить от продажи 7,28 млрд рублей (около $76 млн).

Источники Forbes отмечают, что такие условия отражают реалии для иностранных инвесторов в России из-за ограниченной ликвидности активов. Дисконт 60% выше среднего для компаний, выходящих из российских активов.

ЕБРР приостановил инвестиции в Россию в 2014 году после присоединения Крыма. В апреле 2022 года банк заморозил доступ РФ к своим ресурсам и закрыл офисы в Москве, сохранив статус акционера. Выход из российских активов стал частью санкционной политики ЕБРР.