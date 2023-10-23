Xerox сменил название в России

Бывшее юридическое лицо Xerox в России сменило название на «Техноэволаб». Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает газета «Ведомости».

В октябре американская корпорация Xerox сообщила об окончательном уходе с российского рынка и продаже подразделения в России местному руководству. При этом отмечалось, что ООО «Ксерокс» продолжит работу в качестве независимой организации и в ближайшее время сменит название, которое не будет связано с корпорацией.

Согласно карточке компании в ЕГРЮЛ, название «Ксерокс (СНГ)» 20 октября было изменено на «Техноэволаб».