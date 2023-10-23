Болгария разрешила "Лукойлу" использовать российскую нефть

Депутаты правящего большинства в Болгарии провели закрытые переговоры с правительством и отказались от идеи досрочно запретить компании "Лукойл" использовать российскую нефть для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас". Соответствующее заявление было высказано на брифинге по итогам переговоров.

"На данный момент политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" отказывается от требования отменить принятое парламентом исключение на использование российской нефти для производства топлива нефтеперерабатывающим заводов, а "Лукойл" в свою очередь должен заплатить налоги на сумму 500 млн левов (около €250 млн - прим. ТАСС), а также взнос в Фонд энергетической безопасности, вычисленный на базе разницы стоимости сортов нефти Brent и Urals. В общей сложности власти Болгарии ждут, что "Лукойл" внесет в бюджет страны около 1,5 млрд левов (около €750 млн - прим. ТАСС)", - сообщили участники брифинга.

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Сопредседатель парламентской группы "Движение за права и свободы" Делян Пеевски добавил, что если средства не поступят в бюджет, то закон о запрете на российскую нефть вновь внесут в парламент.

"Премьер-министр, который участвовал в переговорах, заверил, что эти налоги будут выплачены. Если этого не произойдет, то в течение семи дней закон о запрете на использование российской нефти будет внесен и принят парламентом", - заявил Пеевски.

Депутат также сообщил, что в парламент будет внесено предложение ввести государственный контроль над базами, где хранится продукция нефтеперерабатывающего завода.

В конце сентября нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" сохранил за собой право на переработку российской нефти до октября 2024 года, но с сокращением объема ее поставок каждые три месяца. За такое решение проголосовало большинство депутатов парламента Болгарии, рассмотревших поправки в законопроект, который ограничивает поставки российской нефти для нужд предприятия.

Ранее парламентское большинство планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю, что могло нарушить работу предприятия и вызвать резкий рост стоимости топлива на внутреннем рынке. Российская компания официально предупредила об этом.