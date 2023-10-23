Bloomberg: КНР наращивает запасы кобальта на фоне низких цен на руду

Китай принял решение о дополнительных закупках кобальта на фоне низких цен на металл, который считается "критически важным" для широкого перечня высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его информации, Государственное управление продовольственных и стратегических резервов КНР приняло решение закупить "около 3 тыс. тонн металла", который широко используется в производстве множества компонентов "от аккумуляторов для электромобилей <...> до сплавов в аэрокосмической отрасли". Мировые цены на кобальт упали более чем на 60% с мая 2022 года на фоне роста поставок со стороны основных его производителей - Демократической Республики Конго и Индонезии. В связи с этим государственное агентство проводит закупки "для защиты отечественных производителей, а также критических отраслей промышленности, включая производство оборонной сферы, от перебоев в поставках", указывает Bloomberg.

При этом данный шаг властей Китая произошел на фоне попыток Запада "ослабить влияние [КНР] на мировые цепочки поставок", а также свести к минимуму риск дефицита этого "критически важного" ресурса в будущем, утверждает агентство. В июле Китай уже осуществил закупки в объеме около 5 тыс. тонн в целях формирования стратегических запасов кобальта.