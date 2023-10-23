Назван занявший место IKEA магазин

Место ушедшей из России IKEA в московских торговых центрах займет калининградская мебельная компания Lazurit. О бывших торговых площадках шведского производителя в «Меге» речь не идет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Мультибрендовый гипермаркет Lazurit площадью семь тысяч квадратных метров появится в ТЦ «Европолис» в конце октября. Прежде здесь располагался магазин городского формата IKEA. Объем инвестиций Lazurit составил более 100 миллионов рублей. По словам директора департамента по развитию и управлению арендными отношениями компании Александра Аносова, калининградская компания ведет переговоры об открытии своих гипермаркетов во всех городах-миллионниках.

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Покупателям предложат продукцию 50 российских производителей мебельной и интерьерной продукции, товаров для дома, а также бытовую технику. На данный момент в фирменных салонах Lazurit на продажу выставлена в основном мебель собственного производства.

Фирма Lazurit производит мебель в Калининграде с 1992 года и насчитывает свыше 500 салонов в 170 городах России. Владельцем компании является Игорь Мигушов.

Как отметили в сервисе «Про.Сторы», после ухода из России шведского мебельного гиганта многие отечественные ретейлеры активизировались. В 2023 году Askona открыла первый гипермаркет площадью 5 тысяч квадратных метров, в 2024-м — первый салон площадью около тысячи квадратов планирует открыть Mr.Doors. При этом большие торговые площадки требуют широкий ассортимент, для чего магазинам приходится привлекать сторонние бренды. По мнению отраслевых экспертов, российские фирмы, однако, проигрывают в искусстве маркетинга шведской компании.