В ОАЭ могут признать российские сертификаты Халяль

"Документ предусматривает признание в ОАЭ российских сертификатов Халяль после внедрения в национальной системе аккредитации схемы аккредитации органов по сертификации Халяль, в том числе с учетом стандартов GSO. Это в свою очередь, позволит снизить технические барьеры и окажет содействие двусторонней торговле между ОАЭ и Россией в отношении продукции Халяль", - отметили в Росаккредитации.