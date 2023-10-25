Завод «Лукойл» выплатил 324 миллиона евро налогов в Болгарии

Компания «Лукойл» сообщила, что нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас» в Болгарии выплатил с начала 2023 года около 323,5 миллиона евро налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что около 76,5 миллионов евро из этой суммы являются корпоративным налогом. «В ответ на продолжающееся политическое давление руководство компании ответственно заявляет, что выполняет все свои обязательства перед бюджетом Болгарии и выплачивает все предусмотренные законом налоги в установленные сроки. "Лукойл нефтохим Бургас", возможно, единственный экономический оператор в Болгарии, который специальным законом облагается 55% налогом на прибыль. Заявления перед СМИ о том, что мы должны дополнительно заплатить налог в 1 млрд левов (около €500 млн), действительно абсурдны», — рассказали в компании.