Lenovo может потерять бренд в России

Гонконгская компания Smart International Distribution Limited (SIDL) пытается добиться отмены правовой охраны бренда китайской Lenovo в России. Ранее аналогичные иски SIDL подавала к Xiaomi и Dyson. О этом сообщают «Ведомости».

Гонконгская компания хочет перерегистрировать на себя эту товарную марку. Её товарный знак напоминает логотип Lenovo, который представляет собой черную надпись на белом фоне. Однако суд по интеллектуальным правам пока запретил Роспатенту до завершения спора с Lenovo совершать действия с заявкой SIDL на регистрацию собственного товарного знака.

Товарный знак Lenovo по Международной классификации товаров и услуг подлежит охране на территории России по классам машин, станков, приборов, двигателей, рекламы и телекоммуникаций. Китайская Lenovo весной 2022 года прекратила продажи ноутбуков в России, сейчас поставки техники бренда идут по параллельному импорту. Однако SIDL настаивает, что Lenovo не использует свой бренд.

Аналогичные иски о досрочном прекращении правовой охраны ряда товарных знаков SIDL уже подавала к Xiaomi в сентябре 2023 года и Dyson в ноябре 2022 года. В деле с Dyson суд принял обеспечительные меры в виде приостановления рассмотрения заявок SIDL в Роспатенте до завершения судебного спора. По иску о товарном знаке Xiaomi суд отказал SIDL.