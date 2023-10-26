"Газпром экспорт" через суд остановил арбитраж Europol GAZ в Швеции

Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск "Газпром экспорта" и запретил польско-российской компании Europol GAZ продолжать арбитражное разбирательство в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС. Иск касался запрета для Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал-Европа, продолжать процесс в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. В мае Europol GAZ подала иск на $1,4 млрд к "Газпрому" в связи с прекращением поставок газа в Польшу из-за отказа оплачивать ресурс в рублях. Причем 220 млн компания планировала получить в качестве непогашенного долга за транспортировку газа, а 1,2 млрд компания собиралась получить за пущенную прибыль, так как была лишена возможность пересылать российский газ. В начале сентября стало известно, что правительство Молдавии решило не рассчитываться с "Газпромом" и сообщило, что из общего долга страны перед компанией в €709 млн она готова выплатить лишь €8,6 млн.