Суд в РФ запретил Europol Gaz продолжать спор с «Газпром экспортом»

Иск «Газпром экспорта» к компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода «Ямал — Европа») о запрете продолжать разбирательство с газовым концерном в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма был удовлетворен Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы суда.

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Резолютивную и мотивировочную части решения арбитражного суда Петербурга еще не опубликовали.

В материалах дела говорится, что иск «Газпром экспорт» к компании Europol Gaz заявлен «о запрете продолжать арбитражное разбирательство в арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма».

Весной вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин проинформировал о том, что компания Europol Gaz через арбитраж при Торговой палате Стокгольма потребовала с «Газпрома» порядка 6 миллиардов злотых (около 2,3 миллиарда долларов) непогашенного долга за транспортировку газа.