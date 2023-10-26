«Газпром» и азербайджанская SOCAR обсудили сотрудничество в газовой сфере
«Газпром» и азербайджанская нефтяная компания SOCAR обсудили сотрудничество в газовой сфере.
«Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа», — сообщили в «Газпроме».
Стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы сотрудничества компаний в газовой сфере.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Азербайджан готов принять участие в реализации проекта газового хаба в Турции.