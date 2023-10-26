Europol GAZ запретили продолжать арбитраж против «Газпром экспорта» в Стокгольме

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Газпром экспорта» о запрете польской компании Europol GAZ продолжать разбирательство в Стокгольме. Информация о принятом решении 26 октября размещена в картотеке на сайте суда.

Арбитражный процесс по заявлению Europol GAZ стартовал в мае 2023 года, сообщает ТАСС. Польское предприятие, владеющее участком газопровода «Ямал — Европа», предъявило к «Газпрому» иск более чем на 1,4 миллиарда долларов.

Как пояснил вице-премьер Польши Яцек Сасин, слова которого приводит издание, Europol GAZ потребовала возместить долги за транспортировку газа и компенсировать «упущенную прибыль», так как больше года назад «Газпром» перестал поставлять «голубое топливо» в Польшу из-за отказа оплачивать его в рублях.

В октябре «Газпром экспорт» направил в петербургский арбитражный суд иск к Europol GAZ «о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном институте торговой палаты города Стокгольма».

«Иск удовлетворить полностью», — постановила инстанция.