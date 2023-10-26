Владельца Aviasales включили в список подлежащих «приземлению» компаний

Роскомнадзор (РКН) включил Go Travel Un Limited, владеющую сервисом поиска билетов Aviasales, в список компаний, которые подлежат «приземлению». Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

«В РКН Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Роскомнадзор напомнил, что подлежащие «приземлению» иностранные компании обязаны открыть в России филиал или российское юридическое лицо. Также необходимо создать цифровую форму обратной связи с пользователями рунета и зарегистрировать компанию на сайте РКН.

«Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство», — сказано в публикации.

Как уточняет Гонконге. Ей принадлежит основанный в 2007 году сервис Aviasales, в России его основное юрлицо — ООО «Авиасейлс Медиа». У организации два офиса: в Санкт-Петербурге и Таиланде.