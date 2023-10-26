В Aviasales прокомментировали включение компании-владельца в список на "приземление"

Включение компании Go Travel Un Limited, которая владеет сервисом Aviasales, Роскомнадзором в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению" в РФ, никак не повлияет на работу сервиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее Роскомнадзор включил компанию Go Travel Un Limited в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению" в РФ.

"Это контролируемый процесс, и требования регулятора не повлияют на работу сервиса", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос агентства.

В пресс-службе отметили, что ключевым условиям закона продукты Go Travel Un Limited уже соответствуют. Так, для пользователей из РФ уже действует форма обратной связи в приложении и на сайте, размещаемая для российских пользователей информация соответствует законам РФ, а данные российских пользователей хранятся на российских серверах.

В свою очередь в ведомстве ранее пояснили, что компания подпадает под действие закона, так как распространяет информацию на русском языке. Кроме того, суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тыс. пользователей, находящихся на территории Российской Федерации.