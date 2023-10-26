Ozon выделит в списке продавцов с низким процентов возврата товаров

Ozon внедряет новую функцию в карточки товаров, которая позволит клиентам узнать, какой товар имеет минимальный процент возвратов. Эта информация будет представлена через специальные метки «0% возвратов» и «99% выкупа», и они помогут покупателям сделать более обоснованный выбор. Эти метки будут отражать, что товары с такими обозначениями возвращаются крайне редко, что свидетельствует о их высоком качестве и удовлетворённости предыдущих клиентов.

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Метка «0% возвратов» будет присуждаться товарам, которые не имели возвратов по причинам, связанным с качеством или упаковкой, в течение последнего года. Чтобы получить эту метку, продавцу нужно продать несколько десятков таких товаров без возвратов. Метка «99% выкупа» будет показана товарам с крайне низким уровнем возвратов, не превышающим 1% от общего числа продаж. Список товаров с этими метками будет регулярно обновляться.