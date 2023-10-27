"Известия": ФАС может ужесточить требования к отпуску топлива с биржи
ФАС порекомендовала нефтяным компаниям получать от покупателей гарантийные письма, что отгруженные с биржи нефтепродукты будут использоваться только внутри страны. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на выписку из протокола заседания биржевого комитета ФАС, подписанного начальником управления ТЭК антимонопольной службы Еленой Цышевской.
"Покупатель принимает на себя обязательство в случае последующей продажи биржевых товаров, приобретенных по вышеуказанным сделкам, включать в договоры с покупателями аналогичное обязательство и контролировать его соблюдение путем получения информации о конечных получателях и пункте назначения, приобретенного на торгах товара", - говорится в документе.
Отмечается, что покупателей планируется обязать предоставлять соответствующую информацию по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) или продавца.
В ФАС сообщили, что мера является элементом прослеживаемости приобретенного на бирже товара. Она направлена на исключение экспорта классового топлива под видом внеклассового и затоваривания припортовых базисов поставки объемами, которые в дальнейшем не отправляются на экспорт.
Оптовая цена бензина АИ-92, по данным на 26 октября, выросла за день на 1,33%, до 50,515 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,75%, до 55,066 тыс. рублей за тонну, следует из данных СПбМТСБ.