ФАС может ужесточить требования к отпуску топлива с биржи

ФАС порекомендовала нефтяным компаниям получать от покупателей гарантийные письма, что отгруженные с биржи нефтепродукты будут использоваться только внутри страны. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на выписку из протокола заседания биржевого комитета ФАС, подписанного начальником управления ТЭК антимонопольной службы Еленой Цышевской.

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"Покупатель принимает на себя обязательство в случае последующей продажи биржевых товаров, приобретенных по вышеуказанным сделкам, включать в договоры с покупателями аналогичное обязательство и контролировать его соблюдение путем получения информации о конечных получателях и пункте назначения, приобретенного на торгах товара", - говорится в документе.

Отмечается, что покупателей планируется обязать предоставлять соответствующую информацию по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) или продавца.

В ФАС сообщили, что мера является элементом прослеживаемости приобретенного на бирже товара. Она направлена на исключение экспорта классового топлива под видом внеклассового и затоваривания припортовых базисов поставки объемами, которые в дальнейшем не отправляются на экспорт.