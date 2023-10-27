«Райффайзенбанк» ограничил географию переводов в евро

С ноября 2023 года клиенты Райффайзенбанка смогут перевести сумму свыше 30 тысяч евро в месяц, только если банк получателя находится в определенном банком списке стран, следует из его сообщения. Банк объяснил новые ограничения «требованиями банков-корреспондентов и касаются клиентов физических лиц».

В другие страны, которых ранее не касались ограничения на переводы, можно перевести до 30 тысяч евро в календарный месяц, уточнил банк. Минимальная сумма одного перевода — 20 тысяч евро. Причем этот лимит на месяц для всех переводов, а не для каждой отдельной страны. Ограничений на входящие переводы в евро нет.