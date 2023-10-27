Бизнес выступил против полок с российскими товарами в магазинах

Российский бизнес выступил против полок с отечественными товарами в магазинах. Об этом заявили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), их слова приводит газета «Известия».

В АКОРТ выступили против депутатской инициативы по причине создания новых рисков для бизнеса. Себестоимость продуктов, которые торговые сети должны будут выставить на прилавках согласно законопроекту о российской полке, может оказаться выше аналогов, что вызовет подорожание продуктов.

Также эксперты предполагают, что российские товары могут столкнуться с низким спросом из-за высоких цен и нестабильного качества. В результате целые категории товаров потеряют прибыльность, а торговля столкнется с сокращением товарооборота, что приведет к снижению поступлений налогов в бюджет, предупредили в АКОРТ.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, российскую продукцию покупают реже не из-за высокой цены или качества, а потому, что она пока «еще не так рекламно раскручена», как ушедшие транснациональные бренды.

«Не дать отечественному товару достаточно преференций и места на полке, отдавая предпочтение привычному и более дорогому импорту — это продолжать противодействовать развитию своих же отраслей промышленности», — пояснил он.