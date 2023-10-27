Компания Huawei сообщила о росте выручки

Выручка от продаж китайской компании Huawei ("Хуавэй") за первые III квартала 2023 года составила 456,6 млрд юаней (около $64,3 млрд), что на 2,4% превысило показатель аналогичного периода 2022 года. Такие данные опубликованы на официальном сайте компании.

В кратком сообщении также указывается, что рентабельность по чистой прибыли за январь-сентябрь составила 16%. Сам объем прибыли не называется.

"Показатели компании соответствуют прогнозам. Я хотел бы поблагодарить наших клиентов и партнеров за их постоянное доверие и поддержку. Двигаясь вперед, мы продолжим увеличивать инвестиции в исследования и разработки, чтобы максимально использовать наш бизнес-портфель и поднять конкурентоспособность наших продуктов и услуг на новые высоты", - приводятся в сообщении слова сменяемого председателя Совета директоров компании Кена Ху.

В 2022 году чистая прибыль Huawei, согласно опубликованным ранее официальным данным, упала на 68,7% и составила 35,6 млрд юаней ($5,2 млрд). Выручка за 2022 год составила 642,3 млрд юаней ($94,4 млрд) - рост на 0,9% в годовом выражении.

С 2019 года Huawei находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадал бизнес компании, связанный с производством и продажей смартфонов, что обусловлено прекращением поставок новейших чипов и блокировкой доступа к американским технологиям.