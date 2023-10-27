Основатель Binance потерял почти $12 млрд

Состояние генерального директора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао сократилось на $11,9 млрд, согласно новым данным Bloomberg Billionaires Index. Отмечается, что теперь состояние основателя Binance оценивается в $17,2 млрд.

Изменение состояния Чампэна Чхао произошло после того, как Bloomberg Billionaires Index (BBI) снизил оценку доходов самой Binance на 38%. Переоценка доходов была сделана на основании данных о спотовой торговле и торговле деривативами, полученных от криптотрекинговых сервисов Coingecko и Coinpaprika, пишет агентство Bloomberg.

Согласно агентству, в последние месяцы криптобиржа все более изолируется от традиционной финансовой системы.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чанпэн Чжао "публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции" на бирже, а в действительности они якобы "обходили собственные механизмы контроля" и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.