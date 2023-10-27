«Яндекс» получил разрешение на внутреннюю реструктуризацию

"Яндекс" получил разрешение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями на внутреннюю реструктуризацию, что является обязательным для корпоративной реструктуризации, говорится в квартальном отчете компании.

В нем "Яндекс"отчитался о завершении некоторых ключевых этапов подготовки к сделке.

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"Яндекс" получил разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на внутреннюю реструктуризацию группы", - указывается в документе. Также отмечается продвижение по "другим важным этапам" плана.

Предложение по реструктуризации, как заявлял"Яндекс",планируется вынести на рассмотрение акционеров до конца года.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев уточнял, что "Яндекс" не подавал в правкомиссию заявление о продаже активов в РФ, был запрос именно на внутригрупповую реструктуризацию.

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25 ноября 2022 года интернет-компания сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N.V. при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

Позднее источники РБК выдвигали предположения о планах "Яндекса" на этот счет. По версии издания, менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал.

23 мая 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин говорил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал. Однако в середине июня глава ВТБ заявил, что банк не будет участвовать в сделке по покупке доли в компании "Яндекс", но готов взять актив под свое управление.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС тогда сообщили, что все детали пока находятся в проработке, все возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании.

В конце мая сообщалось, что "Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.