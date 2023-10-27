Клиентов Райффайзенбанка предупредили о сбоях в работе

Операции по картам Райффайзенбанка временно не осуществляются в связи со сбоем. Сообщение размещено в мобильном приложении кредитной организации, передает ТАСС.

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«У нас сбой, операции по картам временно не проходят. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить», - указал банк.

О наличии проблем при денежных переводах по номеру телефона в мобильном приложении Райффайзенбанк информировал в сентябре.

Ранее пресс-служба Райффайзенбанка сообщила, что прием в кассах рублей для внесения на валютный счет прекращается. Это обусловлено тем, что сервис не пользуется популярностью у граждан.