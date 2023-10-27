Посольство Мексики: текилу в России можно будет только разливать

Завод «Кристалл», получивший разрешение на производства текилы в России, сможет только разливать этот алкогольный напиток, так как его невозможно произвести за пределами Мексики. Об этом заявили РБК в посольстве Мексики.

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Ранее стало известно, что калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» была выдана лицензия правительства Мексики на производство текилы в России. По словам владельца завода Павла Победкина, «Кристалл» пытался добиться получения мексиканской лицензии целый год. Запустить производство должны по втором квартале 2024 года.

При этом в посольстве Мексики уточнили, что речь не идет именно о производстве.

«Текила производится исключительно из голубой агавы сорта Tequila Weber, выращенной в мексиканских в штатах Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Найярит и Тамаулипас. Поэтому произвести напиток за пределами страны нельзя, но розлив возможен», - пояснил представитель дипломатической миссии.

В свою очередь Победкин ранее рассказал, что напиток с содержанием агавы 49% можно импортировать в виде балка (то есть дистиллята) и разливать за пределами Мексики.