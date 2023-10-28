В «Газпроме» назвали объем газа, поставляемый в Европу через «Суджу»

«Газпром» ежедневно поставляет в Европу газ транзитом через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщил представитель российской энергетической компании. По его словам, которые приводит ТАСС, объем поставок составляет свыше 41 млн куб. м в сутки.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,4 млн куб. м на 28 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сказал он.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) приводил на своем сайте аналогичные данные. Отмечается, что транзитная ветка через Украину после диверсий на «Северных потоках» остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы.

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Венгрия договорились о дополнительных поставках газа в осенне-зимний период. Он также подчеркнул, что организация исполняет все свои обязательства и по-прежнему сильна в экономическим плане, несмотря на санкции.