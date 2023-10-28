Intel понадеялась на развитие бизнеса в Китае

Несмотря на недавние меры по контролю за экспортом американских микросхем, которые затронули всю отрасль, Intel по-прежнему с оптимизмом смотрит на свое будущее в Китае.

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В третьем квартале чипмейкер сообщил о доходах в размере 14,2 млрд долларов, что на 8% меньше, чем в предыдущем году. Однако Intel ожидает роста в последнем квартале года, прогнозируя от 14,6 до 15,6 млрд долларов. Такой оптимизм обусловлен высоким спросом на ИИ и запуском новых продуктов.

Корпорация Intel будет сотрудничать с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, чтобы сориентироваться в новых правилах экспортного контроля, особенно в отношении высокопроизводительных ускорителей и обучения ИИ. Эти правила, объявленные в октябре, направлены на «замедление развития в Китае секторов производства микросхем и оборудования».