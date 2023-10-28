Западные СМИ оценили влияние потолка цен на нефть на Россию

На Западе подвели итоги одной из главных санкций против России – потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель. Серьезно навредить экономике России не удалось, страна адаптировалась к новым условиям. Так считает колумнист издания Foreign Policy Агата Демаре.

Автор отмечает, что сторонники потолка цен уверены, что он стал важнейшим инструментом, негативно повлиявшим на экономику России. Критики считают, что РФ легко уклоняется от данной санкции, делая ее неэффективной.

«Реальность более тонка: правы обе стороны. За последний год ограничение цен на нефть в значительной степени привело к снижению доходов России от углеводородов. Тем не менее… было ясно, что Москве постепенно удастся обойти эту меру и сделать ее неэффективной в долгосрочной перспективе», – считает Демаре.

По ее словам, Россия создала свой нефтеналивной флот, закупив за последний год более 110 нефтяных танкеров. В результате компании G-7 и ЕС сейчас перевозят менее 30% российской нефти, что делает большую часть российской нефти недосягаемой для потолка цен.

Кроме того, на Западе подозревают, что многие суда недавно сформированного российского нефтяного флота «посылают фальшивые сигналы, чтобы скрыть свое местоположение». Это затрудняет западным правительствам отслеживание их местонахождения и обнаружение обхода санкций.

Вдобавок Россия постепенно переориентирует бизнес с Западом на торговлю со странами, не применяющими антироссийские санкции. Китай, Индия и Турция — страны, которые не поддержали введение потолка предельных цен — в настоящее время поглощают 80% российского экспорта сырой нефти.