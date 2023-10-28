На Украине заявили об отказе продлевать контракт на транзит российского газа

Окончание срока действия контракта на транзит российского газа будет означать завершение транзита топлива как такового, предупредил в эфире «Радио Свобода»* (включена Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Глава компании отметил, что Киев не планирует инициировать по своей инициативе продолжение этого транзита.

«Контракт завершится — транзит остановится», — подчеркнул Чернышев.

По его словам, в 2022-2023 годах Украина осуществляла транзит российского газа через свою территорию только потому, что желала поддержать европейских коллег.

Напомним, что в 2022 году, после начала спецоперации, лидеры западных стран объявили о планах по достижению полной или максимальной энергонезависимости от России.

В течение 2022 года многие государства заявили, что добились поставленных целей: нашли других поставщиков, либо смогли их диверсифицировать.