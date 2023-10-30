В Совфеде предложили упростить выкуп акций у западных инвесторов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал кабмину разработать закон, который позволил бы упростить процедуру выкупа ценных бумаг у резидентов недружественных стран. Об этом говорится в рекомендациях комитета по итогам круглого стола, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Для усиления эффекта от применения механизмов, предусмотренных Федеральным законом <...> рассмотреть необходимость разработки проекта федерального закона, направленного на минимизацию регуляторных и иных требований, связанных с применением положений (требований) законодательства о направлении акционерам как добровольных, так и обязательных предложений о выкупе акций и согласовании сделок в рамках процедур по защите конкуренции, получения согласия Банка России на совершение определенных сделок», — говорится в документе.

Член конституционного комитета Артем Шейкин пояснил РИА Новости, что это может помочь россиянам, которые владеют акциями, выкупать у резидентов из недружественных государств их доли, в случае если они захотят покинуть компанию. Механизм есть и сейчас, но он долгий и может приводить к негативным последствиям, уточняет сенатор.