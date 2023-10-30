Райффайзенбанк столкнулся с существенным оттоком наличных из касс

Райффайзенбанк в сентябре 2023 года столкнулся с существенным сокращением денежных средств в кассах, банкоматах и в пути. За месяц остатки по счету сократились почти на 10%, до 226,7 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на оборотную ведомость банка.

© Frank Media

В сентябре банк стал лидером среди российских игроков по сокращению таких остатков. Как поясняет независимый аналитик Андрей Бархота, в сентябре клиенты-физлица могли нарастить покупки валюты через кассы «в ожидании ослабления рубля». В предыдущие месяцы, начиная с мая, в Райффайзенбанке, наоборот, наблюдался резкий приток средств клиентов в кассы и банкоматы, напоминает издание.

Видео дня

Райффайзенбанк начал испытывать существенный приток наличности в кассы и банкоматы в июне 2023 года (с марта 2022 года по май 2023 года оборотные ведомости и не публиковались). За июнь остатки по этому счету выросли на 23,2 млрд рублей, в июле рост составил еще больше – 31,3 млрд рублей. Затем банк объявил об ограничениях на прием иностранной наличной валюты и рублей в кассах с 1 августа. Поэтому за август объем денежных средств на балансе Райффайзенбанка увеличился всего на 1,8 млрд рублей.

Изначально приток наличных денег в «дочку» австрийского RBI был связан с особыми условиями работы этого игрока на российском рынке, напоминает управляющий директор «Эксперт РА» по валидации Юрий Беликов.

«С одной стороны, Райффайзенбанк использовался для проведения трансграничных переводов в те юрисдикции, перевести средства в которые не могли подсанкционные банки, а также для валютообменных операций. С другой стороны, ликвидность на балансе банка накапливалась еще и потому, что его акционеры до настоящего времени не могут окончательно определиться с продажей или деконсолидацией банка, и эта неопределенность приводит к ограничению долгосрочного размещения средств», — отмечает эксперт.