Производители шоколада уведомили ряд российских торговых сетей о повышении цен, обращения рассматриваются ритейлерами. Об этом заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его словам, уведомления о повышении цен разослали пока лишь некоторые производители шоколада. При этом Игорь Караваев не уточнил, кто именно.

«Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», — пояснил председатель президиума АКОРТ.

Караваев обратил внимание на то, что шоколад, как и другие кондитерские изделия, пользуется особой популярностью у покупателей, а широкий ассортимент, промо-акции, а также программы лояльности позволяют держать цены привлекательными.

«Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится», — заверил председатель президиума АКОРТ.

Ранее крупные российские производители чая и кофе предупредили о намерении повысить с сентября отпускные цены для торговых сетей на 6-9%. Производители объяснили такое решение «сложной ситуацией». Также ожидается рост цен на продукцию кондитерских фабрик на 15%.