«Газпром» может купить долю в производстве автомобилей Aurus

«Газпром» может стать обладателем до 40 % акций автопроизводителя Aurus. На машинах этой марки часто ездит президент РФ Владимир Путин.

«Об этом знают три источника, знакомых с акционерами автомобильной компании. Сроки реализации сделки собеседникам не известны, но принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято, говорит один из них», – пишут «Ведомости».

Еще один источник издания сообщил, что сделка будет денежной, так как Aurus нужны инвестиции для развития своего автопроекта. Производство марки убыточно и приход «Газпрома» следовало бы расценивать как прямую финансовую поддержку компании, заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Всего с 2019 года на учет в РФ было поставлено 114 машин Aurus. Из них 31 был куплен в 2022 году, 54 – в 2023-м. Входит ли в это число техника, поставляемая в адрес правительства и президента, неизвестно.