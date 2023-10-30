Райффайзенбанк предупредил о нестабильной работе онлайн-банка
Клиенты Райффайзенбанка могут столкнуться со сложностями при использовании онлайн-банка, кредитная организации работает над восстановлением штатной работы сервиса. Об этом сообщается в мобильном приложении банка.
"У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно. <...> Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее", - отмечается в сообщении.
На прошлой неделе у Райффайзенбанка был сбой в обработке операций по картам, он длился около 50 минут.